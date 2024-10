Slovenski pevec do solz ganil radijsko voditeljico ob njenem rojstnem dnevu (VIDEO)

Priljubljeni slovenski pevec Žan Serčič zna biti pozoren. Pred dnevi je presenetil radijsko voditeljico Uršo Mlakar, ki je takrat praznovala rojstni dan. Nenapovedano je vstopil v radijski studio in ji na kitaro zaigral njegovo novo pesem Brez tebe ne znam. Urša je bila ob tem lepem presenečenju ganjena do solz. Kako je bilo to presenečenje videti, si lahko pogledate v videu, ki ga je objavil na Instagramu.

»Urša iz @radiogorenc praznuje svoj 20. rojstni dan s svojim najljubšim pevcem,« je na omenjenem omrežju zapisal glasbenik.

V svoji objavi je tudi razkril, da se bo bobnar Matej Horvat, ki je igral na njegovih koncertih, po novem preizkusil kot solo pevec.

Snemanje videospota za omenjeno skladbo je bila sicer zanj ena najlepših izkušenj na glasbeni poti. Na snemanje se je prijavilo več tisoč ljudi. »Napolnil me je resnično lep občutek hvaležnosti, ko smo prejeli več kot 500 prijav in skupaj več tisoč ljudi, ki so napisali, da želijo sodelovati,« je povedal pred dnevi.