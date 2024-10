30. rojstni dan Žana Serčiča bo zelo poseben

Ob obilici dobre glasbe, ki jo je kot pevec, glasbenik, avtor besedil, melodij, producent ter koproducent ustvaril zase in za številne druge uspešne glasbenike, med njimi so Jan Plestenjak, Modrijani, Vlado Kreslin, Eva Boto, Anabel, duo De Liri ter skupini Bepop in Booom!, včasih kar pozabimo, da Žan Serčič ni dopolnil še niti 30 let. Le nekaj dni zatem, ko je predstavil novo uspešnico Brez tebe ne znam, je mladenič oznanil, da bo 15 let kariere in 30. rojstni dan, ki ga ima maja, proslavil s posebnim koncertom v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer ga bodo ob njegovih Šakalih spremljali tudi klasični glasbeniki.

Njegovi koncerti so razprodani skoraj v trenutku. FOTO: LR Photography

Eden najbolj predvajanih izvajalcev pri nas še sam ne verjame, da bo spomladi minilo kar 15 let od njegovega nastopa na šovu Slovenija ima talent, ki so mu sledili prvi glasbeni uspehi, celo skoraj konec kariere in počasen prodor med najbolj iskane glasbene avtorje in izvajalce. 29-letnik se je po desetletnem postavljanju temeljev zelo hitro dvignil med najbolj iskane slovenske izvajalce, iz dvoran za nekaj sto obiskovalcev je stopil na največje odre. Po Križankah, ki jih je napolnil letos poleti, sledi Gallusova dvorana, kjer se bo predstavil z razširjeno glasbeno zasedbo, s katero se bo sprehodil skozi svoje tri studijske albume in lep del prihajajočega četrtega, ki ga razkriva že nekaj časa.