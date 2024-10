Oboževalci so osupnili Žana Serčiča

Oboževalke vsako novo pesem priljubljenega pevca Žana Serčiča čakajo z veliko nestrpnosti in radovednosti. Skladbo Brez tebe ne znam je 29-letni Štajerec letos večkrat zapel na nastopih in zdaj je uradno zunaj, ob njej pa tudi izjemno zanimiv videospot. »Pesem je nastajala zadnjih šest mesecev, tako v studiu kot na koncertih.

Vsak, ki jo je že slišal, je prispeval k nastanku, saj so me odzivi občinstva še dodatno navdihnili. Ko sem napisal refren, sem najprej pomislil, da se je zmedila nekakšna himna ženskam, ki jo zapojemo moški, ki marsikdaj ne znamo izraziti svojih občutkov. Rad te imam je enostavno premalo, če tega v resnici ne pokažeš. Brez tebe ne znam pa je besedna zveza, ki je odprla nadaljnje ustvarjanje v kiticah. Pred oči sem začel dobivati starše, prijatelje, družino, sodelavce, ekipo, publiko in vse, ki so del mene in moje zgodbe. Brez njih bi bilo moje življenje prazno.

29-letnik je eden najbolj predvajanih glasbenikov pri nas.

Prihodnje leto obljublja poseben koncert.

Takrat sem vedel, da je pesem večja od samo še ene ljubezenske pesmi. To je pesem, ki nas spomni na pomembne ljudi v naših življenjih in nam daje pogum ter moč, da jim to povemo,« pravi pevec. Snemanje videospota je bilo ena najlepših izkušenj na njegovi glasbeni poti, saj je dal priložnost ljudem, ki ga spremljajo.

»Napolnil me je resnično lep občutek hvaležnosti, ko smo prejeli več kot 500 prijav in skupaj več tisoč ljudi, ki so napisali, da želijo sodelovati. Sicer je imela ekipa zaradi tega ogromno dela in so me gledali malo postrani, a smo bili v resnici vsi veseli, čeprav je bil končni izbor zaradi tako dobre izbire res težak. Najlepši del pa je bilo spoznati vse te ljudi v živo in spregovoriti z njimi nekaj besed. Skupaj smo ustvarili nekaj, kar najraje počnem v življenju,« je hvaležen za izjemno izkušnjo. Žan nam je še zaupal, da bo prihodnje leto praznoval 15 let glasbenega ustvarjanja, ob tej posebni priložnosti pa se obeta tudi veliki koncert.