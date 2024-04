Slovenska vplivnica presenetila mamo: ta je neprestano govorila le o enem moškem (FOTO)

Trenutki, ki jih preživimo z družino, so dragoceni. Tega se očitno zelo zaveda tudi Indira Ekić, ki se je skupaj s sestro in mamo odpravila v Istanbul. Odhod v to veliko mesto je bil, kot je zapisala, presenečenje za rojstni dan.

»Vikend presenečenje za mamin rojstni dan. 24 ur na dan je govorila o Sulejmanu, ljubitelji turških serij boste vedeli o čem govorim. S sestro nama ni preostalo drugega kot pa, da potrpiva in si vsi skupaj ogledamo kje je Sulejman živel, spal, jedel, kakal in užival v svojem haremu žensk. Istanbul lep si, dobro smo se imele, ma to se imamo vedno, kamorkoli gremo,« je Indira zapisala na instagramu in delila nekaj trenutkov s potovanja.

Slike, ki jih je objavila, samo potrjujejo to, kar je napisala - da so se imele dobro. Ogledale so si lepote velikega mesta, se prepustile plesni predstavi ter uživale v tamkajšnji kulinariki.

Indira, ki je pred leti nastopila v priljubljenem resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, bo v maju oblekla poročno obleko. Svojemu Maticu bo zvestobo obljubila v daljnem kraju.

Kot smo že poročali v reviji Suzy, ima Indira, ki je uspešna vizažistka, zdaj tudi svojo šminko. »To je res noro! Še zdaj se moram kdaj uščipniti, da verjamem, da mi je uspelo ustvariti svojo šminko. Ponosna sem, da je plod lastnega (slovenskega) znanja in truda,« je dejala.