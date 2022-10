Slovenska vplivnica razkrila veselo novico: prihaja dojenček (FOTO)

Nekdanja mis športa, naziv je osvojila leta 2009, prva spremljevalka miss Slovenije 2010, predvsem pa ena izmed najbolj prepoznavnih slovenskih blogerk in ustvarjalk na Instagramu Ajda Sitar Žumer je delila veselo novičko in sicer to, da z možem Janom pričakujeta dojenčka. To bo drugi otrok za lepo Ajdo, ki je pred dva letoma povila malo Rubi.