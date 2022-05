Slovenska voditeljica razkrila, kakšno navado ima na snemanjih

Modne oblikovalke in televizijske voditeljice Manje Stević se spomnimo tudi kot voditeljice resničnostnega šova Big Brother, zdaj pa jo gledamo v jutranjem in večernem programu Planeta TV. Takoj ko se je vrnila iz Beograda, kjer je nekaj let živela, je dobila televizijsko ponudbo. Ker veliko snema, je pomemben del pojavljanja na zaslonu make up, ki pa ni enak običajnemu, ki ga uporabljamo čez dan.

Objavila je fotografijo brez šminke. FOTO: Fb

Manja je na svoji facebook strani objavila fotografijo popolnoma brez šminke in se čudila mnogim dekletom, ki s perfektnim make upom zdržijo vsak dan. »Sama sem že od nekdaj 'fenica' naravnega videza, ker je lepši. Z make upom se v bistvu vse bolj vidi, kot kaj prekrije. Razumem, da za televizijo mora biti in je tudi lepše videti, vendar me teža šminke, najbolj pudra, na obrazu moti in po snemanju takoj odstranim vse. V vsakodnevnem življenju si nadenem le barvno kremo ter uredim obrvi in trepalnice, nič drugega«, je povedala Manja, ki čez dan res ne potrebuje kaj dosti olepšav, saj je naravno lepa.

»Sem pa za to, če greš zvečer ven, da si oči malce poudariš, to zelo rada naredim. Ker sem bolj za enobarvne variante, se držim tega, če uporabim rdečo šminko na ustnicah, potem si oči ne naličim.«