Slovenska voditeljica razkrila, česa nikoli ne bi kupila svojemu sinu (VIDEO)

Lea Mederal Gams je znana po svojih hribovskih podvigih, kamor velikokrat povabi znane Slovence. Čeprav je vedno nasmejana in polna energije pa ni bilo vedno tako. V preteklosti se je borila z boleznijo ščitnice, ki jo je s pomočjo lastne volje in veliko alternativne pomoči premagala in zaživela novo življenje.

Veliko je delala na sebi, spremenila način prehranjevanja in mišljenja. Nov način življenja pa je vpeljala tudi v družinsko dinamiko in pravi, da se predvsem sladkorja zelo izogiba. Tega se drži tudi pri vzgoji svojega Julijana, ki mu še nikoli v življenju ni kupila lizike ali gumijastih bonbonov.

Zase pravi, da je mama, ki gradi na zaupanju in pogovoru, saj je imela takšen odnos tudi s svojo mamo. Želi si, da bi ji sin zaupal in da bi se lahko vedno zatekel k njej po nasvet.

V novem ŠOKkastu je razkrila tudi, kdo od znanih Slovencev jo je najbolj navdušil, kje najde ideje za izlete in kako že 17 let ohranja srečno partnersko zvezo. Vsekakor pogovor, ki ga ne smete zamuditi.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.