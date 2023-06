Slovenska starleta zbežala iz Srbije, razlog pa pretresljiv

Nedavno smo pisali, da je dan po grozovitem strelskem pohodu 21-letnega morilca Uroša Blažića v srbskem Mladenovcu, v katerem je bilo ubitih osem ljudi, razvpita Slovenka Denise Dame zapustila Beograd. Tamkajšnji mediji so pisali, da se je morilec lani družil s Slovenko, ki se je udeležila resničnostnega šova Zadruga (zdaj so ga ukinili) in nato ostala v srbski prestolnici, kjer je s svojo prisotnostjo na raznih kanalih burila moško domišljijo.

V času bivanja v Srbiji se je med drugim družila z znanimi srbskimi starletami in očitno tudi z »nevarnimi« ljudmi.

Blažić ni bil edini morilec, s katerim se je zapletla kontroverzna slovenska starleta v Srbiji. Kot smo pisali, je Denise na svojem profilu na družbenem omrežju Only Fans sodelovala z Đorđejem Marićem, ki je pozneje v beograjskem naselju Voždovac z lesenim kolom do smrti pretepel svojo mamo in končal v zaporu.

Denise je v obeh primerih medijem potožila, »da je v šoku« in »vsa iz sebe«, saj da »ne more verjeti, da sodeluje z morilcem.« Tako Blažića kot Marića naj bi pripeljala v lastno stanovanje, od koder pa se je kmalu po strelskem pohodu izselila.

Kot pravi, se v Beograd ne bo več vrnila. »Prodala sem stanovanje v Beogradu, ker me je zasledoval bivši fant. Čakal me je pred stavbo, pristopal k meni in me nadlegoval … Imela sem veliko težav in se nisem več počutila varne, zato sem odšla,« je sporočila prijateljem na instagramu.

Svoj »mirni« kotiček je trenutno našla v francoski prestolnici Pariz, a kaže, da tudi tam ni povsem samska in zanjo budno skrbi fant ali morda celo eden od fantov. Na instagramu je nekomu namreč zabrusila, »da če ji bo težil, bo z njim fizično opravil njen fant«. Kakšen je videti, si oglejte v fotografiji spodaj:

Življenje slovenske starlete, ki je poskrbela že za mnogo škandalov, je v tujini vse prej kot pravljično, a v Slovenijo se, kot kaže, ne namerava vrniti.