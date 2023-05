Poglejte Denise Dame na orgiji z morilcem Urošem Blažićem (FOTO)

Po grozovitem strelskem pohodu v srbskem Mladenovcu, v katerem je bilo ubitih osem ljudi, 13 pa ranjenih, prihajajo na dan nove podrobnosti iz življenja 21-letnega morilca Uroša Blažića. Kakor razkriva srbski portal Republika, spletna različica tabloida Srpski telegraf, se je lani »družil« z razvpito Slovenko Denise Dame, ki se je pred časom udeležila resničnostnega šova Zadruga in nato ostala v Beogradu. Portal je dobil posnetke orgije v njenem beograjskem stanovanju, ki naj bi jih posnel še en tekmovalec iz Zadruge Filip Car.

Erotične igrice

Na posnetku naj bi se videlo, kako Blažić liže Denisine noge, jo poljublja, boža po golem telesu, nakar ji sname še tangice, ki jih je imela dotlej na sebi, in jo strastno poljubi. Kakor je Denise povedala v pogovoru za Republiko, Blažića ni poznala niti se ji ni sanjalo, kakšen tip človeka je, je pa potrdila, da je bil v njenem stanovanju, tako kot Filip Car, s katerim že ima burno preteklost.

Vse skupaj je menda snemal resničnostni zvezdnik Filip Car. FOTO: Osebni arhiv/Republika

»To je grozno, spremljala sem vse, kar se je dogajalo okoli novega pokola, ki je prizadel Srbijo, iskreno ne morem priti k sebi. Živim na Vračarju blizu Osnovne šole Vladislava Ribnikarja in tam sem videla grozljive prizore, zdaj pa sem videla še, kaj se je zgodilo v Mladenovcu. Če povem po resnici, ko se je zgodila ta 'orgija', sem bila v nekem čudnem stanju in sploh nisem vedela, kdo je bil tedaj v stanovanju, in tudi ne vem, kdo je poslal tiste posnetke. A mislim, da danes ni ne čas ne kraj, da govorim o sebi in o kakršnih koli orgijah, želim izkazati spoštovanje vsem žrtvam,« je po pisanju Republike povedala Denise Dame in izrekla iskreno sožalje vsem družinam, ki so izgubile svoje bližnje.

Denise Dame je dandanes videti hudo drugače kot nekoč. FOTO: Instagram

»Ko zdaj razmislim in vidim posnetke, je to verjetno res bil on. Imel je nekakšen čuden pogled, a to se mi tedaj ponoči ni zdelo grozno; fant je zagotovo popival, nihče tedaj ni bil trezen, če me razumete. Komaj sem ga nagnala iz stanovanja! Obžalujem, da sem bila v stiku s takšno osebo, in obsojam vsako obliko zverinskega obnašanja,« je še dejala Denise. Kakor piše Republika, se je erotična zabava zgodila po snemanju videa srbske pevke Electre Elite, v katerem se pojavita tako Denise Dame kot Filip Car, Uroš Blažić pa jim je za snemanje posodil svoj motocikel.

Zbogom, Beograd

Zanimivo pa je, da to ni prvi morilec, s katerim se je zapletla kontroverzna slovenska starleta. Konec lanskega leta smo tudi v Novicah pisali o tem, da je Denise na svojem profilu na družbenem omrežju Only Fans sodelovala z Đorđejem Marićem, ki je pozneje v beograjskem naselju Voždovac z lesenim kolom do smrti pretepel svojo mamo in končal v zaporu. Tudi tedaj je bila čisto iz sebe. »Ljudje, v šoku sem. To bi lahko bila jaz. Srečna sem, da sem živa. Sodelujem z morilcem. Ne morem verjeti. Tega človeka sem pripeljala v lastno stanovanje. Še vedno sem v šoku,« je tedaj zapisala na instagramu.

Denise Dame se je zdaj odločila zapustiti Beograd. Kakor je po poročanju Republike zapisala na svojem zasebnem profilu na instagramu, je ni več v Srbiji.

Poslovila se je od Beograda. FOTO: Instagram

»Telefon mi nenehno zvoni. Prosila bi medije, naj me ne kontaktirajo več; ne želim dajati izjav, dokler se ne končajo dnevi žalovanja. Vse sem že povedala za Republiko,« je dejala in še enkrat poudarila, da je v šoku. Objavo je pospremila s fotografijo selitvenih škatel in pripisom Zbogom, Beograd.

