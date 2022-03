Slovenska misica razkrila podrobnosti hude nesreče z motorjem (FOTO)

Nekdanja slovenska misica, danes pa vplivnica in popotniška blogerka Katarina Benček je v klepetu s sledilci na instagramu razkrila, da je imela pred časom med potovanjem po Baliju hujšo nesrečo z motorjem.

Kot je zapisala v objavljeni zgodbi, sta jo želela dva moška na motorju oropati. Ko sta ji želela vzeti telefon s skuterja, pa je izgubila oblast nad motorjem in padla. Na oči ji je padla tema, naslednja stvar, ki se je je spomnila pa je bil občutek slabosti. »Verjetno sem pijana,« je bila njena prva misel. Ko se je prebudila, so že bili ob njej policisti in reševalci.

Zapisala je, da je imela hud pretres možganov, po celi desni strani telesa pa polno odrgnin. »Lahko sem srečna, da sem živa in brez posledic,« je še zapisala, objavila pa tudi fotografijo hude modrice nad očesom, ki je izginjala od dva do tri mesece.

Pojasnila je tudi, da so jo na Baliju opozorili, da turiste pogosto skušajo oropati med vožnjo z motorjem. Njen boj za telefon je tako trajal med vožnjo. Telefon je obdržala in ob tem skoraj umrla.

Dodala je še, da je po pretresu možganov dva tedna skupaj samo spala, odtlej pa nato ni več čutila posledic.