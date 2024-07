Slovenec Sandi bo v hrvaškem šovu iskal dušo dvojčico

Nič novega ni, da slovenske resničnostne zvezde ponese tudi čez mejo. V zadnjem obdobju so poleg srbskih šovov nadvse priljubljeni tudi hrvaški. Po Tini Blašković iz Sanjskega moškega, ki je ljubezen iskala v šovu Brak na prvu, bo zdaj svojo srčno izbranko v šovu Ljubav je na selu iskal še Sandi Hribernik.

Za Sandija je to že tretji ljubezenski šov, v Sloveniji je svojo dušo dvojčico iskal že v šovih Ljubezen po domače in Poroka na prvi pogled. Ker sreče in ljubezni v domovini ni našel, se je odločil, da pogleda izven naših meja. Sandi se je v slovenskem šovu Poroka na prvi pogled poročil s Kate Balon, njun odnos pred kamerami pa je bil kar buren.

V predstavitvi, zakaj se je odločil, da bo sodeloval v hrvaškem šovu, je dejal, da se je nad to idejo navdušil, ko je v šovu zagledal rojaka Jožeta Mastnaka, ki je sodeloval v 16. sezoni Ljubavi na selu.

»V mojem srcu je neka praznina. Če bi ob meni bil nekdo, bi bilo vse drugače,« je dejal in voditeljici razkril, da je sam že dolga leta in da je minilo že kar nekaj časa od takrat, ko je imel nekoga iskreno rad. Pravi, da je izjemno romantična duša, ki želi razvajati svojo srčno izbranko.