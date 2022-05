Sledilci napadli Špelo Grošelj, ker kupuje voziček: Ma ti si šla v maloro! (FOTO)

Špela Grošelj zadnje čase uživa v družbi štirinožnega prijatelja Jacka. Njen hišni ljubljenček je sicer v lasti Mateja Čepona, se je pa tako zelo navezala nanj, da si bo v kratkem omislila še eno kepo sreče. Kot vsakega projekta se je tudi nakupa psa lotila resno, zato si je začela ogledovati različne pripomočke, ki jih bo potrebovala.

Sledilci pa so se odzvali na nakup, ki ga ima Špela v načrtu. Odpravila se je namreč po voziček za psa, saj ga bo potrebovala, ko bo imela doma dva kužka. Nekaterim se to zdi pretirano, pa tudi ona je priznala, da si ni nikoli mislila, da bo kupovala voziček za psa. Najbolj jo moti, da kužki ne smejo v noben nakupovalni center, razen če jih imaš v torbi ali v vozičku. Pasma psa, ki ga bo kupila, pa je izredno družabna, zato to, da bi ga puščala samega doma, odpade.

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

Pasjih vozičkov trenutno ni na zalogi, saj so očitno vroča roba, zato bo Špela z nakupom še malo počakala.