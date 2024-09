Slavoj Žižek: »Sovražim študente«

Slavni filozof Slavoj Žižek pogosto poskrbi, da se okoli njega dviga prah. Nekoč je razburkal javnost, ko je v intervjuju iskreno povedal, da prezira študente.

»Vse bolj sovražim govorjenje, posebno sovražim predavanja, ker sovražim študente. Sovražim kontakt s študenti. Ocenjevanje izdelkov ni težava,« je dejal, saj da izdelkov sploh ne pogleda.

Ta posnetek je zakrožil v javnosti na družbenih omrežjih, zato smo se za komentar obrnili na ljubljansko filozofsko fakulteto.

»Odprto sem povedal študentom: 'Vsi dobijo oceno A, najvišjo oceno, ampak ne bom niti pogledal, kaj mi oddate, in tako dalje.' In ker me dojemajo kot balkanskega ekscentrika, to tolerirajo. Študentom so celo – to mi je všeč – formalno prepovedali, da me nazivajo, če me srečajo na hodniku. Profesor, moj prijatelj, jim je rekel: 'Profesor Žižek je bolan in utrujen, ne smete ga motiti,' in tako dalje. Tako zelo sovražim študente.«

(Oglejte si posnetek.)

Študenti so »odvratni«

Na vprašanje, zakaj do njih goji tolikšen prezir, je odgovoril: »Odvratni so. Ampak tako je z 99 odstotki ljudi, z intelektualci pa še bolj. Ne preziram običajnih ljudi. Sovražim vse ljudi in postajam vedno večji mizantrop. Tako je že, odkar sem bil mlad. Rad sem sam,« je še dejal.

Za komentar smo se obrnili na ljubljansko filozofsko fakulteto, saj nas je zanimalo, ali je takšen način ocenjevanja, kot ga omenja Žižek, sprejemljiv.

»Prof. Slavoj Žižek je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL FF) od 1. 1. 1999 zaposlen kot raziskovalec, kar pomeni, da pri nas ne poučuje. Glede na dikcijo (grade A) se citat ne nanaša na način ocenjevanja na slovenskih univerzah. Na UL FF sicer spoštujemo pravilnike in določila, ki predpisujejo ocenjevanje študentk in študentov,« so povedali za Slovenske novice.