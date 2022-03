Slabe napovedi za LPS, med 40 državami čisto na koncu

Sredi februarja je skupina LPS s svojim Diskom po zmagi na Emi povzročila pravo evforijo. Z mladostjo in razigranostjo so si Filip Vidušin (vokal), Gašper Hlupič (bobni), Mark Semeja (električna kitara), Zala Velenšek (bas kitara, tenor in alt saksofon) in Žiga Žvižej (elektronske klaviature) prislužili vstopnico na letošnjo 66. Pesem Evrovizije, kjer jih bo gledalo približno 180 milijonov gledalcev z vseh koncev sveta.

Celjska dijaška zasedba LPS, kar je kratica za Last Pizza Slice oziroma zadnji kos pice, se že pridno pripravlja na najpomembnejši nastop v življenju, predvsem pa mladostniki neobremenjeno pričakujejo veliki dogodek, ki bo maja v Torinu. Nastopili bodo v prvem polfinalnem večeru, in sicer 10. maja, a stavnice, na katerih se že pridno obračajo številke, našim najstnikom ne napovedujejo ničesar dobrega.

N a spletni strani EurovisionWorld Slovenija med 40 državami zaseda zadnje mesto, tik pred nami je Severna Makedonija.

Medtem ko smo doma navdušeni nad njihovo energijo in živahnim nastopom, se drugje po Evropi ljubitelji in ljubiteljice Evrovizije zelo počasi ogrevajo za našo pesem. Na spletni strani EurovisionWorld Slovenija med 40 državami zaseda zadnje mesto, tik pred nami je Severna Makedonija. Druga spletna stran Oddschecker je prav tako črnogleda, tudi tam nas namreč oboževalci vidijo na zadnjem mestu, pred nami je Črna gora.

Takole so skupino LPS sprejeli dijaki celjske GCC, ki jo tudi sami obiskujejo oziroma so jo obiskovali. FOTO: GCC

Sicer pa poznavalci Evrovizije oboževalce skupine LPS tolažijo, da je Evrovizija precej nepredvidljiva in da imajo naši najstniki še veliko časa do nastopa, ki lahko poskrbi za velik preobrat. Tudi v preteklosti so nam namreč kdaj stavnice napovedovale zadnje mesto, a se je na koncu slovenska skladba prebila v finale.