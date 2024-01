Skočil je v Ljubljanico. Melani Mekicar se Matic zdaj zdi veliko bolj seksi

Radijski voditelj Matic Herceg je lani s pomočjo spletne kampanje za najbolj seksi Slovenca leta 2023 na spletni strani zadovoljna.si po glasovih premagal trenutno enega najbolj priljubljenih slovenskih pevcev Žana Serčiča in nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja.

Herceg, ki je prehitel drugouvrščenega Serčiča in tretjeuvrščenega Pahorja, je moral po osvojenem nazivu izpolniti obljubo, in tako se je v sredo znašel na Tromostovju, kjer ga je spremljala navdušena množica ljudi, ter pogumno skočil v Ljubljanico. »Tudi jaz se sprašujem, kaj mi je bilo tega treba, toda kar smo obljubili, bomo tudi izpeljali. Čeprav sem jaz tista žrtev, ki mora skočiti,« je pred skokom v središču mesta povedal radijski voditelj.

Na suho so ga povlekli fantje iz Gasilske brigade Ljubljana.

Tik pred stikom z vodno gladino

Pozneje je skrajno resno dodal, da bi se mu zdelo imenitno, če bi odslej vsak, ki ga bodo izglasovali za najbolj seksi moškega, prav tako skočil v Ljubljanico. Ob skoku ga je podpirala velika množica navdušenih mimoidočih, med katerimi smo opazili znane obraze, med njimi tudi radijko Jano Morelj in voditeljico ter igralko Melani Mekicar, ki je v smehu dejala, da se ji Matic zdaj, ko je obljubo izpolnil, zdi veliko bolj seksi.

Herceg se je z osvojenim nazivom pridružil krogu preteklih zmagovalcev, med katerimi so​ Miha Deželak, Denis Avdić, Jani Jugovic, Luka Basi, Domen Kumer, Ambrož Vahen Kralj in Franko Bajc. Letos so se poleg Matica za naziv borili še radijci Denis Avdić, Robert Roškar in Miha Deželak, žiranta šova Slovenija ima talent Andrej Škufca in Lado Bizovičar, televizijski voditelj Gregor Trebušak ter tekmovalca jubilejne 10. sezone Kmetija Tim Novak in Alen Ploj.

Takole se je radijska ekipa objela po uspešnem skoku v mrzlo Ljubljanico.