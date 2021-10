Škandal brez primere: izpadla tekmovalka razkrila zmagovalca letošnje Kmetije

Nika Belčić in Dominik Visočnik sta letošnjo Kmetijo zapustila prva. Dominik je šov moral zapustiti kazensko, saj noči pred dvobojem ni želel preživeti v kajži, kot to določajo pravila. Ko je izvedel, da je kazensko izključen, je Nika razkrila sotekmovalcem, da sta par, in posestvo zapustila z njim.

Izpadla tekmovalca sta na spletu kmalu začela razkrivati podrobnosti iz zakulisja snemanja. Nika je med drugim dejala, da je svojo zgodbo o izgubi otroka povedala na pobudo novinarke v šovu. Ta teden pa je šla še korak dlje. Na youtube je razkrila zmagovalca letošnje Kmetije. Napovedala je tudi, da bo v kratkem sledilo še več podrobnosti iz ozadja.

Posnetki izginili

Vsebine so kmalu izginile z vseh kanalov. Iz njenega youtube kanala so bili odstranjeni praktično vsi posnetki. Kdo je zmagovalec, vam tudi mi za zdaj še ne bomo razkrili, saj vam ne želimo pokvariti zabave pri spremljanju šova.

Na Pop TV smo naslovili vprašanja, ali bodo Niko doletele kakšne sankcije, saj jo k molku zavezuje pogodba. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.