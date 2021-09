Nika iz Kmetije spravila Slovenijo v jok: Svojemu otroku sem hotela dati minuto življenja

Če ste si ogledali uvodni del resničnostnega šova Kmetija, potem veste, da so t. i. strici iz ozadja med drugim dvema paroma naročili, da morata v prvem tednu svojo ljubezen skrivati. Nika Belčić in Dominik Visočnik imata pri tem kar nekaj težav, predvsem Nika pa je prepričana, da ju bodo do konca tedna zagotovo razkrinkali.



A danes je 20-letna Mariborčanka Nika pred kamero razkrila, da je že pri šestnajstih letih zanosila, potem pa so ji specialisti povedali, da z njenim otrokom ne bo vse v redu. »Ko sem bila stara 17 let sem rodila. Specialisti so mi pred tem povedali, da moj otrok ne bo v redu, a splava nisem hotela narediti. Hotela sem mu dati tisto minuto življenja. A nisem mu dala minute, dala sem mu pet ur,« je v solzah povedala Nika. Pol leta zatem je njenemu fantu umrl oče. Ob tem priznava, da je v Kmetijo vstopila zaradi Dominikove želje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: