Malo za šalo, malo zares se je že med karanteno napovedovalo, da nas letos verjetno čaka pravi baby boom. Tudi nekatere znane Slovenke so uresničile te napovedi in še ena pevka je sporočila veselo novico.je pred dobrim letom dni prvič postala mamica, sicer pa jo poznamo kot pevko in violinistko skupine Donačka. Malibo postal veliki bratec.Letos je izdala tudi svojo prvo avtorsko skladbo. No, zdaj pa je na družbenem omrežju objavila še eno veselo novico. Z zapisom »Še eno posebno poletje« je ob fotografiji, ki kaže trebušček dala jasno vedeti, da je na poti še en družinski član. Čestitke dežujejo z vseh strani.