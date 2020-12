Simono Weiss zavrnili tudi po smrti

Glasbenik Goran Šarac je 32 let preživel z eno najlepših in najuspešnejših slovenskih pevk, Simono Weiss, ki je za posledicami hude bolezni umrla 19. decembra 2015. Simona živi v svojih pesmih, sinovih in srcih poslušalcev, ki so jo poimenovali kraljica ljudskih src. Spomin nanjo pa živi tudi po zaslugi Gorana Šarca, ki ni bil samo njen mož, ampak tisti, ki je njeno kariero usmerjal, soustvarjal in v Simono verjel tudi takrat, ko sama ni verjela vase.Tako je nastala ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk. Ob peti obletnici smrti je načrtoval spominski koncert, a tega zaradi koronavirusa ni bilo mogoče izpeljati. Dobil je ...