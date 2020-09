Severa Gjurin: Nisva se ne skrivala ne razkazovala

Severa bo naredila kakšen videospot več, če že imamo režiserja v družini.

Brat pacient

Veliko brca

Ta plošča ima približno eno tretjino posnetkov v živo, ki sem jih zbirala kakšnih sedem let.

Severa se pripravlja na novo obdobje.

Naravna podoba

»Počutim se zelo dobro, hvala,« mi najprej odgovori, ko se dobiva pred Cankarjevim domom v Ljubljani. Razloži, zakaj tega ni obešala na veliki zvon. »Sem bolj zaseben človek. Ne mislim po družabnih omrežjih objavljati in razkazovati, skrivati pa tudi ne. Konec koncev se pri ženski tudi ne da. Nekaj časa lahko govoriš, da si napihnjen, potem pa ne moreš več, ne glede na to, kaj oblečeš,« se nasmeji. »Bilo bi tudi nesmiselno, saj gre za lepo stvar. Da bi pa prav delila detajle in ob tem delala reklame trgovinam, se nisem odločila.«Torej Severe ne bomo videli s kakšnim sponzorskim vozičkom? »Ne,« mi odvrne z nasmeškom. V medijih tudi ne razglablja o svojem ljubezenskem življenju, zato jo povprašam, ali je oče otroka morda skrivnost. »Ni skrivnost, pravzaprav je ista zgodba, kar se tiče intimnih stvari. Oče otroka in moj partner je. Nikoli se nisva skrivala in tudi razkazovala ne.« Boris je sicer režiser in scenarist, podpisan med drugim pod aktualni film Košarkar naj bo 2, zdaj pa se na Planet TV predvaja njegova serija Srečno samski. A kovačeva kobila ni bosa. »Evo, Severa bo naredila kakšen videospot več, če že imamo režiserja v družini. Ravno zdaj dela videospot za pesem Sonce. Ki se ga zelo veselim, saj me je njegova čudovita ideja, da bi v njem igrale male punce, ki to sonce počastijo, ga kličejo, naj vzide, zelo ganila takoj, ko mi jo je podal.«Severo smo spoznali kot vokalistko skupine Olivija, zdaj pa je izdala svoj samostojni prvenec, in ko ji povem, da se vsi glasbeniki v tem koronačasu držijo bolj nazaj, takoj odvrne: »Treba je iti kontra«. Medtem ko se usedeva na klopco, mi razloži: »Plošče so že dolgo malo podcenjen izdelek, kar se mene tiče. Teh 45 minut glasbe v skupku ima en svoj smisel. Tako kot se film odvrti v enotnem kosu časa. Najbrž tako razmišljam tudi zato, ker sem odrasla v 90. letih in imam to v glavi. Nasploh kot glasbenici se mi zdi fajn kakšno stvar zaključiti z izdelkom, ki ga lahko primeš v roke. Ta plošča ima približno eno tretjino posnetkov v živo, ki sem jih zbirala kakšnih sedem let, potem so singli, ki sem jih izdajala v zadnjih letih, nekatere pesmi pa so popolnoma nove. Med temi je Sonce, moja avtorska, ki je tudi uvodna in je v bistvu bonus pesem. Singl, ki je prav zdaj izšel, pa je Čakam, ki sva ga naredila z. Brat Gal je avtor večine mojih pesmi, občasno pa izdava kakšen duet, na plošči je eden izmed njih.«Spet družina, ji pripomnim ob omembi Gala Gjurina, sicer vrhunskega glasbenika. »Ja, spet družina. Midva že od nekdaj veliko sodelujeva. Zelo fajn mi je z njim delati in vse se tako hitro zgodi. Res je vsestranski, pevec, multiinštrumentalist, pri pesmi Kakor da se nič ni zgodilo igra na primer vse inštrumente. Je zelo dober avtor besedil in glasbe, piše aranžmaje za orkestre … In je tudi producent te plošče.« Ob tem mi še zaupa: »Gledam ga od majhnega, kako si 'pacient' prinese domov nov inštrument in ga začne igrati. Mine mesec ali dva in ga že zna igrati, včasih že kmalu zelo dobro. V Sloveniji res ni veliko takih, ki bi pripeljali idejo od začetka do konca.«Na prvi septembrski dan je imela v Klubu Cankarjevega doma koncert, še eden pa bo 22. septembra. Ko se zazre v hram kulture, zasanjano pove: »Koncert je bil resnično čudovit, zelo sem uživala. In tisto, kar me je še posebno navduševalo, je bil jazzovski zvok, ki se je med nami zgodil, kontrabas, klavir. In svoboda ustvarjanja z resnim fokusom na obliko pesmi in hkrati popolnoma prepuščeni navdihu. Igrali smo se z glasbo in vzdušje je bilo super. Klubsko smo se imeli občinstvo in mi,« zaključi z nasmehom.Povprašam, ali je tudi njen otrok sodeloval pri koncertu z brcanjem, in v smehu mi razkrije: »Brca veliko in prav veseli me vsakič. Cela veselica. Se pa je že zgodilo, da sem se zdrznila in pomislila, kakšen trenutek, ravno drugje sem z mislimi in zdaj razgrajanje.« Opaža, da je koncertiranje v veselem pričakovanju res posebno. »Morda je na trenutke še bolj intenzivno in čustveno. Kak dan si bolj utrujen, bi bolj sedel na fotelju in eno zapel iz spuščenega naslonjala. Spet drugič poskakujem, kot da ni sprememb. Predvsem je pred koncertom drugače to, da ne vem več, kaj obleči,« se nasmehne. Preostale mesece se bo pripravljala na novo obdobje. »Še dva koncerta imam pred seboj, potem pa za kar nekaj časa premor.« Vsekakor pa bo previdna v času koronavirusa.Na fotografiranje je Severa prišla le rahlo naličena in omenim ji instagram, kjer ni naravnih podob. »Narejen je tako, da te vabi k temu, da se na hitro popraviš. Pa niti ne tako, da posvetliš, dodaš kontrast ali kako drugače narediš fotografijo bolj privlačno, ampak na način, da so filtri, ki spremenijo obraz, tudi telo. To je funkcija glavne, osnovne strani instagrama. Enkrat nisem znala izklopiti tega lepotnega filtra in zato je res ena moja objava iz 27. avgusta 2019 narejena z lepotnim filtrom,« se nasmeji.»Mislim, da če kot družba pretiravamo z lepoto, predvsem pa s fejkanjem, postanemo kolektivno depresivni in ne vemo čisto, zakaj in kako se je to zgodilo. V posebno zadovoljstvo mi je, ko mi kakšna mama pove, da je vesela, da njena hči posluša mojo glasbo in se poistoveti tudi z mojo podobo, neizumetničeno.«