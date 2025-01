Se še spomnite Edvarda in Fride? Takole se zabavata mlada genija ... (FOTO)

Se še spomnite Edvarda in Fride Kaloh, ki sta v oddaji Slovenija ima talent očarala Slovenke in Slovence, ne le s svojo izjemno simpatično pojavo, temveč predvsem z inteligenco, modrostjo in znanjem, ki jih pri tako mladih redko vidimo? Kako tudi ne, najverjetneje bo minilo kar nekaj časa, preden bomo »pozabili« na Mariborska sončka, pa še takrat ne dvomimo, da bosta ušpičila nekaj genialnega, nekaj v svojem slogu, in ponovno opozorila nase.

Edvard se medtem med drugim posveča eni svojih ljubezni – šahu. Včeraj se je v Mariboru pomeril z Ivanom Trajkovičem, šampionom kviza Joker in niti malo se ni mladi genij Edvard prestrašil konkurence. V prvi partiji je hitro prevzel pobudo in zmagal, Trajkovič je izsilil remi, a se devetletni Edvard ni pustil zmesti in v končnem seštevku je končna zmaga pripadla njemu.

Še več treme pa je imel Edvard morda, ko je nasproti njega sedla Frida. Da, v šahu sta se pomerila brat in sestra. Kot pravita njuna starša, Edvard sicer zelo nerad igra proti Fridi, razlog za to pa je menda, ker njegova sestra pozna vse njegove trike. Kdo je na koncu zmagal, ni znano, tako in tako pa je najbolj pomembno, da sta se oba odlično zabavala.