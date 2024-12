Zmagovalec šova Slovenija ima talent je ...

Finalni večer jubilejne desete sezone šova Slovenija ima talent je združil deset finalistov, ki so navdušili s svojo raznolikostjo in izvirnostjo. Gledalci so imeli odločilno vlogo pri izbiri zmagovalca, medtem ko so nastopi prikazali izjemno ustvarjalnost in predanost.

Otvoritev s harmoniko

Med nastopajočimi je bil harmonikar Luka Konečnik, ki je s slovensko obarvano veselico odprl večer. Edvard in Frida, brat in sestra, sta navdušila s hitrostnim računanjem in dokazala, da je lahko tudi matematika zabavna. Plesna skupina Plac je s svojo koreografijo izžarevala energijo in povezanost, medtem ko je akrobatka Lara Crnjac občinstvo ganila z osebno zgodbo in adrenalinskim nastopom.

Pevka Kira Štruc Jurički je za finalni večer izbrala pesem Mariah Carey, plesalec Tilen Grašič pa je s svojo točko in zgodbo o svobodi navdušil žirijo in občinstvo.

Visele za lase

Duo Zemljotres je z mešanico slovenskih melodij na harmoniki in drugih instrumentih poskrbel za pravo zabavo. (Duo) Kamikazete so s svojo akrobatsko točko, kjer so visele zgolj za lase, navdušile z izvirnostjo in pogumom.

Pevka Eva Brumen Košar je z izborom slovenske pesmi Dan najlepših sanj pokazala, da je rojena za oder, medtem ko je Manuel Perhavec s pesmijo Andree Bocellija v italijanščini zaključil večer z dih jemajočo vokalno izvedbo.

Žirija, ki so jo sestavljali Marjetka Vovk, Ana Klašnja, Andrej Škufca in Lado Bizovičar, je bila navdušena nad kakovostjo in raznolikostjo nastopov, medtem ko so gledalci glasovali za svojega favorita in določili velikega zmagovalca 10. sezone.