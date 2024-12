Po zmagi v Talentih sta si Frida in Edvard s starši privoščila luksuzni dopust (FOTO)

Devetletni Edvard in sedemletna Frida iz Maribora, ki sta zmagala v letošnji sezoni Slovenija ima talent, sta s starši odpotovala na zaslužene počitnice.

Oče je tik pred dopustom za Slovenske novice povedal, da je za njimi naporno leto, saj sta imela otroka ob zaključku leta poleg nastopa na Talentih še 14-dnevno Svetovno prvenstvo v šahu. »Sedaj si res zaslužita počitek in komaj že čakamo, da odpotujemo in odklopimo za nekaj dni,« je pojasnil oče Kaloh.

In kam so odpotovali?

V tople kraje glavnega mesta Združenih arabskih emiratov Abu Dhabi, ki slovi po mešanici luksuza, kulture, naravnih lepot in sodobnih doživetij.

FOTO: Zaslonski posnetek

Otroka sta našla svoj košček raja med zabaviščnimi parki. Med drugim se zabavajo v park, ki je znan po risanih junakih Warner Bros, kjer sta mala navihanca lahko obiskala mesto Kremenčkovih, doživela pustolovščino z junaki Tom in Jerry, Scoobby-Doo, Batman, Superman ...

»Stopimo na bazen, Frida pogleda na napis @wbpictures in reče: 'Ati, samo O manjka.' Gremo na airplane mode (letalski način). Vse dobro in imejte se radi,« so še sporočili svojim sledilcem z dopusta.

Starša Kaloh sta sicer lastnika uspešne verige ortodontskih ordinacij VBO, zato je Frida omenjala, da pri WB manjka le še črka o.

Mala zmagovalka Frida, si je ob zasluženi nagradi zaželela tudi petdeset rotvajlerjev, a je oče za Slovenske novice povedal, da bo dobila eno psičko, in sicer škotsko ovčarko, za katero je tudi že izbrala ime.

Edvardove želje pa so bolj skromne in »si želi predvsem več časa za učenje matematike in programiranja, saj si želi čim prej začeti samostojno programirati in ustvarjati,« je povedal oče o željah sina.