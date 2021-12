Savina v Mehiki obiskala zdravnika, sledilo je presenečenje (FOTO)

Savina Atai, ki se je s partnerjem pred kratkim preselila v Mehiko, je na družbenih omrežjih razkrila, kako je živeti v tej državi. Priznava, da ji nima žal, da sta izbrala to destinacijo, a da je nova pustolovščina v njunem življenju vse prej kot lahka. Mojstrica obrazne joge je dejala še, da jo daje domotožje ter da bi praznike veliko raje preživela z družino.

Savina je sledilcem razkrila tudi, kaj jo je do zdaj najbolj pozitivno presenetilo. Obiskala je zdravnika, s katerim sta se pogovarjala o tem, kar že dve leti vpliva na svet.

»Pogovarjala sva se o medicinsko ponujeni zaščiti … in o ostalih zadevah, ki nas dviguejo v teh časih. O superživilih, dodatkih. Večino že uporabljam - a sem izvedela tudi kup novih informacij. Miren, odprt, sproščen in zanimiv pogovor - brez kakršnega koli siljenja v katerokoli odločitev. Možnosti. Spoštovanje tega, da imam avtoimuno bolezen (Mast Cell Activation Syndrom) in se na podlagi tega odločam. Nato mi je predpisal z Nobelovo nagrado nagrajeno zdravilo, ki sem ga šla dvignit v lekarno. (Zdravilo, ki se ga v številnih državah ne da dobiti in se mu posmehujejo.),« je zapisala.

Je pozitivna na covid-19?

Ali gre za zdravilo ivermektin, ki ga je za zdravljenje covida-19 uporabljala tudi Violeta Tomić, Ataijeva ni razkrila. Je pa na to namignila v enem izmed komentarjev. Kaj je ivermektin, zakaj se uporablja in kako varno zdravilo je, smo pisali v članku, ki ga najdete na tej povezavi.

Savino smo povprašali, ali je morda pozitivna na covid-19, glede na to, da se je odločila za tovrstno zdravljenje. Kot nam je pojasnila, ni zbolela za novim koronavirusom, je pa omenjeno zdravilo prejela za preventivo.