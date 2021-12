Savina Atai razkrila kam se je preselila: Jokala sem, ko sem videla let do Ljubljane

Savina Atai in njen mož Garret sta pretekle dni mnoge presenetila z novico, da zapuščata Novo Zelandijo. Sedaj sta po 42-ih urah v zraku in skupno 196 urah potovanja, 6 letalih in 1 trajektu sta z možem končno prišla na svojo destinacijo - Mehiko, natančneje otok v Mehiki.

»Nikdar si nisem mislila, da bom po dveh letih tako blizu Slovenije, a ne bom šla domov. Jokala sem, ko sem v Dubaju videla let do Ljubljane. In potem, ko sem v Barceloni govorila z očijem. A sva čutila, da morava pohiteti, preden se svet ne zapre, potovanja (še bolj) zakomplicirajo - in ne ostaneva nekje na sredi poti. Najprej me je Življenje iz moje ljubljene Slovenije odpeljalo tja kjer naj bi bila Atlantida in je bila zdravilna Minojska Kultura. Zatem je sledila mistična Lemurija in sveta zemlja Maorov. Zdaj je očitno čas za močno in pogumno energijo Majev … ter energijo boginje Ixchel. Zaupam Življenju, vedno me je pripeljalo na pravo mesto … zaupam tudi takrat, ko vidim samo en korak pred sabo in ne dlje. Takoj, ko se malo spočijeva bom napisala zakaj sva se odločila za Mehiko - med petimi izbirami, ki sva jih imela. In kje sva. Kje se bova tukaj nastanila,« je o napornem in čustvenem potovanju zapisala Savina ter se med drugim zahvalila mehiškemu konuzulu ter njegovi ekipi na Novi Zelandiji in seveda Mehiki, ki ju je je sprejela z odprtimi rokami.

To ji je svetoval IFA-svečenik