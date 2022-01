Savina Atai priznala: Rada bi šla domov

Začetek novega življenja v Mehiki za Savino Atai ni šel po načrtu. Kmalu po selitvi z Nove Zelandije, za kar sta se z možem odločila zaradi strogih protikoronskih ukrepov, jo je namreč v posteljo položila bolezen – huda alergijska reakcija, zaradi katere je morala celo v bolnišnico. Zdaj se sicer že počuti bolje, v novem zapisu na facebooku pa je s sledilci delila, da si je v teh trenutkih šibkosti močno želela, da bi šla domov.

»Ko si tako šibek, je vse, kar si želiš, da bi bil doma, v svoji postelji in pil čaj iz svoje najljubše šalčke. Mehika je tako zelo prijazna do naju, vsi so tako zelo prijazni … Vsi so tako veseli in svobodni … jaz pa sem se zadnje dneve samo pritoževala, da hočem domov,« je med drugim zapisala. Dodala je, da jo je Garrett hitro potolažil in ji dejal: »To zdaj tukaj. Jaz, ti in Lotus – to je dom.«

Zapisala je še, da postaja nestrpna. Da si želi, da situacija v svetu že enkrat mine. »Tako zelo žalujem za vsem, kar sem pustila za sabo, da ne opazim vsega novega, kar se rojeva,« je razmišljala, nato pa priznala, da jo vendarle osrečuje tudi Mehika.

»Danes sva šla na kosilo. Končno lahko požiram brez bolečin. Končno imam apetit. Hrana še nikdar ni bila tako dobra. Pred najino restavracijo je prišla gospa, na mini vozičku je pripeljala velik zvočnik. Ustavila se je. Prižgala muziko. In začela peti in plesati. Z vsem srcem. Z vsem veseljem. Z vsem bitjem. Bila je tako ponosna. Mahala nam je in se priklanjala, kot da nastopa v polnem avditoriju. In uživala. Tako zelo je uživala. Plesala in pela je zase. Če sem zaradi tega momenta prišla v Mehiko, je bilo vredno,« je še zapisala Savina, prepričana, da je v Mehiki tudi zato, da ne pozabi na veselje.