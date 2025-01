Savina Atai pretresena: Ni besed, samo najgloblja žalost in sočutje (FOTO)

Motivacijska govorka in mojstrica obrazne joge Savina Atai je na svojem profilu na facebooku delila čustveno izpoved o tragediji, ki je v zadnjih dneh prizadela Los Angeles. V objavi je opisala svoje globoko sočutje ob uničujočih požarih, ki so zajeli območje rojstnega kraja njenega moža Garretta in pustili za seboj opustošenje.

»V zadnjih dneh neizmerne skrbi za Garrettovo družino, najine prijatelje in vse (vključno z živalmi in naravo) na predelu Los Angelesa, spremljanje, kako je pogorelo rojstno mesto mojega moža … ni besed, samo najgloblja žalost in sočutje,« je zapisala Savina. Dodala je, da so njihovi bližnji na varnem, nekateri so bili evakuirani, vendar se soočajo z izjemno onesnaženim zrakom. Mnogi drugi pa so, žal, izgubili vse.

Ljubezen, skupnost in pomoč drug drugemu

Savina je poudarila, da Los Angeles ni le mesto slavnih in bogatih, temveč tudi dom številnih družin, ki tam živijo že generacije, trdo delajo in prispevajo k družbi.

V svoji objavi je izpostavila pomen ljubezni, skupnosti in medsebojne pomoči, ki pridejo do izraza v najtežjih trenutkih. »Toliko žarišč absolutnih tragedij je po svetu, toliko krivic, ‘zgodb iz ozadja’ in trpljenja. Tudi v tem grozovitem, apokaliptičnem požaru se je znova pokazalo, kaj je zares in edino pomembno. Ljubezen, skupnost, pomoč en drugemu.«

Zaključila je s sporočilom o hvaležnosti za vsak trenutek in pozvala ljudi, naj nikoli ne pozabijo izraziti ljubezni in spoštovanja do svojih bližnjih.