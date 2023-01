Saška Lendero: moje srce je zlomljeno (VIDEO)

Saša Lendero in njen mož Miha Hercog sta preko družbenih omrežij delila novico, da sta se razšla. Slavni par je bil dolga leta eden najbolj zaljubljenih na glasbeno zvezdniški sceni v Sloveniji, njuno romantično poroko pa je spremljala vsa Slovenija. Novica o razhodu nas je šokirala.

Javno jo je zasnubil v oddaji na komercialni televiziji, kar se je dotaknilo src vseh romantičnih duš.

Njene besede na družbenih omrežjih so pretresle Slovenijo. Zapis objavljamo v celoti:

»Sedim, premišljujem in ne vem, kako naj povem.

Težko mi je! ... Že nekaj časa mi je zelo težko. Boli bolj, kot se da povedati!

Med vas sem v preteklih letih delila marsikaj – radostne in grenke trenutke svojega življenja, a nikoli si nisem mislila, da bom kdaj morala deliti to, kar moram danes.

Z bolečino in neskončno žalostjo, težo na duši in velikim kamnom v želodcu, vam zdaj tudi javno sporočam, da sva se z Miho razšla. Ljubezen včasih zaide na razpotjih. Žalostno je in zelo težko ... a izgleda, da je tudi to življenje.

Vsi izkusimo izgube. Moje življenje jih je bilo zadnjih nekaj let polno. Mnogo, mnogo prepolno!

Moje srce je zlomljeno. Še vedno težko razume in sprejme, da se je najina pot končala. A pota človeškega srca so skrivnostna in mnogokrat nerazumljiva. Želim si verjeti, da ima vse v življenju neki smisel in pomen. Tudi trpki trenutki. Pravijo, da v njih rastemo. Kdo ve ...

In morda bom nekoč tudi jaz razumela...

Zahvaljujem se vsem, ki ste že dolgo časa marsikaj opazili in slutili, a niste hoteli z vprašanji še bolj otežiti situacije. Iskrena hvala tudi medijem, ki ste bili spoštljivi in obzirni.

Dolgo nisem spregovorila ... Potrebovala sem čas, da sem stvari sprejela, ter čas za svojo in Ariino bolečino, ki pride z razhodom lepe in dolgoletne zveze. Pa vendar pride trenutek, ko se je treba soočiti s tistim, s čimer te preseneti življenje.

In, kaj prinaša naprej? ... Ne vem...

Vem pa, da se bom pogumno in z dvignjeno glavo soočila z vsem, kar prihaja, saj sem in ostajam – svoja in vaša levinja, ki ne gre na kolena!

Z Miho ostajava ljubeča in skrbna starša najini Arii ter še vedno ustvarjalni glasbeni tandem doma in v tujini.

Rada bi tudi povedala, da je s tem povedano vse, kar sem o najinem razhodu želela povedati, in ne bom odgovarjala na nobena dodatna medijska vprašanja. Hvala, ker razumete.«

Objavila je zapis o razhodu. FOTO: Saša Lendero

Tudi Miha je delil novico o razhodu. Tudi njegov zapis objavljamo v celoti:

»Življenje prinaša veliko izzivov … Včasih morda preveč, kot smo jih sposobni premagati …

Bilo je prekrasnih 21 let. V tem času je bilo ogromno lepih trenutkov pa tudi nekaj tistih malo bolj grenkih …

Bila sva sorodni duši, ki gresta zdaj vsaka svojo pot. Vedno je tako, da lepši in polnejši je spomin, tem težja je ločitev. Ampak žal so življenje in nekatere osebne odločitve nepredvidljive in nikoli ne vemo, kaj nam prinesejo …

Nikoli nisem razumel stiha - “Vedno na koncu sta dve poti, izbereš pa tisto, ki je ni” …mogoče ga zdaj malo bolj razumem … ne vem, ampak izbral sem …

Saša, hvala za nešteto lepih trenutkov in hvala, za najlepše darilo, ki si mi ga dala. Najino prečudovito Ario, ki je in bo vedno kraljica mojega srca!

Ker gre za zasebne zadeve ne dajem nobenih izjav in ne odgovarjam na nikakršna vprašanja, s Sašo pa ostajava v prijateljskih odnosih in poslovna partnerja!«