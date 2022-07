Saša Lendero končno razkrila Sloveniji: Sem v pričakovanju (VIDEO)

Naša zelo priljubljena pevka Saša Lendero že kaj nekaj let javnosti ni predstavila novega glasbenega materiala. A to se bo zdaj spremenilo, saj je mnoge presenetila z novico, da se kmalu obeta njen novi videospot.

Tako je sporočila: »V torek – premiera nove pemi in videospota! Veselim se in močno si želim, da tudi vi z mano. Od prejšnjega so mimo že tri leta, zato sem še toliko bolj vznemirjena in v pričakovanju.«

Mnogi pevkini oboževalci tako že odštevajo do trenutka, ko bo nov spot ugledal luč sveta.