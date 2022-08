Miha pa po španskih diskotekah, Saška pa doma s tekilo

Saša in Miha veliko delata tudi za tujino, po objavljenih fotografijah sodeč, pa je bil Miha v Španiji tokrat sam.

»Prejšnji teden sem se pod okriljem najinega založnika udeležil enotedenskega delovnega kampa, ki ga je na otoku Majorka organizirala ena izmed največjih svetovnih založb Universal Music. Tokrat sem šel sam, saj sem bil v vlogi producenta in aranžerja, medtem pa je Saška na rodni grudi izdala svojo novo pesem Daj tekilo, ki tudi že pridno osvaja radijske valove in publiko,« je ponosen na ženo povedal delovnega elana vedno poln Miha, ki Saške in hčerke Arie skoraj ni imel časa pogrešati.

Miha je na Majorko odpotoval sam.

»Moram reči, da je bilo delo kar naporno, čeprav smo bivali v prekrasni vili, v samem središču Majorke, v mestu Sineu. Sem pa doživel pravi kulturni šok, ko sem ob 19. uri videl nabito polne diskoteke, kjer so v en glas prepevali nemške hite. Skratka nekaj, kar je pri nas že zdavnaj izumrlo, je tam nekaj čisto običajnega in se dogaja vsak dan, z enako intenziteto. In prav takšno plesno glasbo smo producirali mi in v enem tednu skomponirali sedem res vrhunskih pesmi, ki bodo zagotovo kmalu odmevale v vseh nemških klubih po Majorki in daleč naokoli.«