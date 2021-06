Saša Lendero in njen Miha sta dahnila usodni da, med svati veliko zvenečih imen (FOTO)

V zakon sta skočila po več kot dvajsetih letih razmerja. FOTO: Osebni arhiv

Pred dvema dnevoma sta si večno zvestobo obljubila pevkain njen srčni izbranec. Saša in Miha, ki sta skupaj že več kot 20 let in imata hčerko, sta se pred meseci zaročila kar v oddaji Zvezde pod masko, Saša pa je objokana priznala, da si niti v najbolj divjih sanjah ni predstavljala, da bo šel njen najdražji na kolena kar pred kamerami. S poroko sta najbolj razveselila svojo edinko, ki je pred nekaj dnevi dopolnila dvanajst let.Poroke, ki se je odvila na prostem, na prelepi lokaciji Skedenj na Gorenjskem, se je udeležilo kar nekaj Sašinih glasbenih kolegov, med drugimi so se z njima veseliliz družino,s svojim partnerjemin hčerko, manjkal ni niti, ki je parčku pomagal organizirati poroko, z družbo pa sta se veselila tudiin izkušeni mojster makeupaPo uradnem delu, na katerem je parček poročila, je novopečeni ženin slekel poročno obleko in se preoblekel v lahkotnejša oblačila ter svoji Saši pred vsemi zapel pesem, ob kateri so se ji orosile oči. Premierno jo je odpel v oddaji Pri Črnem Petru, gre pa za njegovo prvo samostojno pesem z naslovom Podpisana si name.