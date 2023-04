Saša Lendero in Miha Hercog združila moči: ne boste verjeli, za koga pišeta novo pesem

Vedeževalec Blaž je vsestranski talent. Poleg tega, da je izjemno podjeten, ima, kot kaže, tudi velike glasbene ambicije. Po skladbi, ki jo je posnel z Damjanom Murkom, pripravlja novo uspešnico, pod katero se bosta podpisala kar znana slovenska avtorja Saša Lendero in Miha Hercog.

»Ker je za mano težko leto, sem se odločil, da vseeno v svoje življenje prinesem nekaj radosti in malce lepih trenutkov. Odločil sem, da posnamem novo pesem samostojno. Vmes sem posnel sicer pesem Makina, s katero nisem bil najbolj zadovoljen, vendar sem se potrudil maksimalno,« nam je zaupal Blaž in dodal, da dvojcu zaupa in verjame, da bosta ustvarila odlično skladbo. »Verjamem vanju in všeč mi je, da ju nikoli ni bilo sram podpisati se pod izdelek, in verjela sta vame kot v pevca in človeka.«

Pravi še, da ga Miha in Saša poznata zelo dobro in da sta tudi njegova dobra prijatelja. »Rad poklepetam z njima, ker sta pristna in iskrena. Dobro me poznata, in zato vem, da bosta naredila kakovostno pesem, o kateri bo govorila vesoljna Slovenija. »Vse stvari in ideje sem prepustil njima, saj sta profesionalca na svojem področju in točno bosta vedela, kaj mi najbolj leži, vokalno in tudi energetsko. O čem bo šla pesem, še ne vem, a že komaj čakam in sem radoveden.«