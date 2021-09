Sanjsko poletje med festivali in kvačkanjem

Pevka, glasbenica, plesalka in na splošno vsestranska ustvarjalna duša Špela Jezovšek - Stella je te dni izdala pesem in video Daljnogled, ki je že sedmi singel z njenega prvenca Ta neki neki. Spomnimo, Šentjurčanka se je med tisoči kandidatov prebila med najboljših dvajset v romunskem X-Factorju, osvojila festival FeNS, prišla v finale Eme Freš in se v zadnjem letu na sceni uveljavila kot ena najprodornejših mladih pevk. K svojim uspehom je ta mesec dodala še zlato medaljo za plesno-pevsko točko New York New York na londonskem tekmovanju World Dance Cup, iz Makedonije pa je prinesla čudovito biserno zapestnico in plaketo za zmago na festivalu Ezerski biseri. Pot na jug je izkoristila tudi za obisk nekoč Titovega Ohrida, v Kruševem se je (ne prvič) ustavila v muzeju Tošeta Proeskega, čigar glasbo naravnost obožuje, si v Dubrovniku ogledala znamenito obzidje in lokacije snemanja Igre prestolov, vmes malo pokvačkala na jadranskih plažah, pred kratkim pa je ob navijanju za naše plezalce na Triglav the Rocku tudi čestitala Janji Garnbret za osvojeno olimpijsko medaljo. Poletje, kakršno doživi le redkokatera dvajsetletnica.

