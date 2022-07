Sanja Grohar s čudovito novico presenetila oboževalce: Končno vam lahko razkrijem (FOTO)

Podjetna lepotica Sanja Grohar, ki se je pred leti iz Londona vrnila v rodno Slovenijo in postavila svojo blagovno znamko, ne počiva na lovorikah. Kar nekaj časa je pred sledilci skrivala novičko, ki jo je delila nedavno. S svojo ljubko družinico so se namreč preselili v novo stanovanje in Sanja je na svojem Instagramu zapisala: »Končno vam lahko povem,« ter razkrila, kako čudovito domovanje ima mlada družinica. Z možem in sinom kar žarijo od sreče, Sanja pa je objavila tudi fotografijo pred prenovo in razlika je res osupljiva.

FOTO: Instagram

Pod objavo so se že vsule čestitke, tudi številnih znanih Slovencev, ki jim želijo samih lepih stvari v novem stanovanju. Zmagovalka šova Masterchef Sara Rutar je zapisala: »Čestitke. Ni boljšega filinga,« saj se je tudi sama pred kratkim razveselila novega domovanja.