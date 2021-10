(SAMO ZA 18+) Zmago Jelinčič šokiral: poglejte, kaj počne s svojim jezikom

Poslanec v državnem zboru in prvak SNS(73)je eden tistih poslancev, ki te, četudi misliš, da te ne more več presenetiti, pusti odprtih ust. Med gostovanjem v neki oddaji je voditeljica začela pogovor, da je ob njej gospod, za katerega velja, da je brez dlake na jeziku. Pa ga je vprašala, če je to res. Njegov odgovor je bil takle: »Absolutno drži. Zdaj pa še posebej, ker se ženske brijejo.« Del gostovanja iz oddaje, ki ga je Jelinčič ponosno delil na svojem tiktok profilu, objavljamo spodaj.Naj dodamo, da od ločitve naprej Jelinčič precej rad govori o svojem spolnem življenju. Tako je nedavno, potem ko mu je radijec dejal, da je 'seks fajn, če ga imaš, da pa je sicer tudi kavica dobra', vrnil: »Ne skrbi za mojo seksualno varianto. Ni spolne abstinence, kar povprašaj svoje sodelavke. Kavica je pa pol na koncu.« Konkretnih imen ni razkril.