Salome so se uresničile sanje (FOTO)

Kar dva večera zapored je Salome, najbolj znana transspolna ženska pri nas, razprodala Festivalno dvorano, v kateri se je trlo radovednih obrazov, ki so zadnje tedne nestrpno pričakovali njeno prvo avtorsko stand up monokomedijo Iznenada Salome, v kateri je dolgonoga svetlolaska očarala z glasbenimi vložki, razkrila pa je tudi marsikatero pikantnost iz zasebnega življenja.

Nina Osenar Kontrec in Dejan Kontrec sta Salome razveselila s šopkom.

Kakšno je bilo njeno otroštvo, kakšna puberteta, kako so potekali zmenki in kakšen je bil prvi orgazem, ki ga je doživela kot ženska? Ob odgovorih na ta vprašanja nas je Salome pustila odprtih ust, obiskovalci pa so se ob njenih šalah nasmejali do solz.

»Ne vem, ali sem kdaj v življenju doživela tako krasno publiko, in kar je najlepše: vsi so prišli zaradi mene!« je po premieri navdušeno priznala Salome in v smehu dodala, da jo čaka turneja po Sloveniji, a da se je najbolj bala ljubljanske publike. Med gledalci smo namreč zasledili kar precej znanih slovenskih obrazov, ki so bili nad Salome in njenimi življenjskimi dogodivščinami navdušeni. »Mislim, da lahko ljudje skozi predstavo izvedo marsikaj novega o meni, tudi poučnega. Tudi jaz sem samo človek,« pravi Salome, ki se že veseli novih odrov po vsej Sloveniji.

Kraljici improvizacije sta glasno ploskala prijatelj Miha Kavčič, ki je priletel iz Londona, in Iryna Osypenko.

Na premieri nista manjkali niti Ula Furlan in Miša Molk.

Igralka Urška Vučak Markež (v družbi moža Matjaža in Tima Koresa - Korija) je prepričana, da ima Salome še veliko zgodb na zalogi.

Do solz sta se nasmejala tudi mlada pevka Saša Lešnjek in njen fant Luka Poljanec.