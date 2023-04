S premiero proslavili jubilej znamenitega tenorista (FOTO)

Ustvarjalci in izvajalci v ljubljanski Operi so pred dnevi znova navdušili petično ljubljansko občinstvo, tokrat s premiero operne glasbene poslastice Trubadur. Predstava je bila izjemna, tako po izvedbi kot po scenografiji, so se strinjali prisotni. Eno najslavnejših in najpogosteje izvajanih del velikega Verdija je na ljubljanskem odru zaživelo v režiji Yulie Roschina in odlične ustvarjalske zasedbe, vsi izvajalci pa so s posebnim pristopom do vloge vsakega lika in s podporo opernega zbora in orkestra dopolnili močno muzikalno izvedbo.

Režiserka je zgodbo Trubadurja podoživela zelo globoko, prek arhetipov in močne simbolike, ki se v operi kaže v dramatičnih in tragičnih elementih. Dogajalni prostor je postavila na ruševine nekdanjega svetišča, poseben pomen pa je pripisala tudi Luni kot nosilki ženskega načela ter s tem vsega intimnega, mističnega, nezavednega in iracionalnega.

Čeprav je bila opera Trubadur uradno prvič izvedena že daljnega leta 1853, so nam v ljubljanski operi dokazali, da je omenjeno delo na odru nepogrešljivo in aktualno še danes. Predstava je bila naravnost čarobna in prava paša za oči in ušesa, posebna pa je bila tudi zato, ker je z njo tenorist Branko Robinšak proslavil 40 let umetniškega delovanja.

Igralec Jurij Souček in operna pevka Milena Morača, legendi, ki se zelo radi zaideta v gledališče. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.net

Direktor SNG Opera in balet Ljubljana Staš Ravter je toplo sprejel ministrico za kulturo Asto Vrečko.

Za koreografijo je poskrbela Ana Pandur, ki smo jo ujeli v družbi skladatelja Mateja Bonina.