Ruski slikar slika tudi slovenske vedute

V Sloveniji je gostoval znani ruski akademski slikar, ki je k nam prispel na povabilo generalnega direktorja Nogometnega kluba Celje, svojega sorojaka iz Moskve. Priznani ruski slikar Smirnov slika predvsem vedute turistično najbolj prepoznavnih slovenskih krajev. Potem ko je že ustvarjal v Ljubljani, Kranju, na Bledu in Bohinju, ga je pot zanesla tudi v Celje.Kot je dejal, ga je knežje mesto, ki se ponaša s številnimi zgodovinskimi, kulturnimi in turističnimi znamenitostmi, zelo navdušilo. Še posebno ga je prevzel Stari grad Celje, ki ponuja čudovit razgled z najbolj obiskane celjske turistične točke na vse mesto in tudi reko Savinjo. Obenem pa se je Mark Smirnov zdaj tudi sam prepričal, da je Celje tudi športno mesto, z dobro športno infrastrukturo, odličnimi športniki in srčnimi navijači. Smirnov je z odliko diplomiral na ruski akademiji za umetnost, prejel je tudi številne nagrade za svoje delo v Rusiji, Italiji in Nemčiji. Veliko potuje po svetu in slika pokrajine.Nekaj časa je ustvarjal tudi na Kitajskem, sicer pa živi in dela v Rusiji ter Italiji. Skupaj z očetom, ki je prav tako akademsko izobražen slikar, ima v centru Moskve prodajno galerijo Smirnov Gallery. Na leto nariše več kot sto slik, ki jih vse tudi uspešno proda. In tudi te, ki jih je in še bo ustvaril v Sloveniji, naj bi bile na prodaj, morda pa bo še prej priredil tudi kakšno razstavo.