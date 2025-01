Modrijani objavili ganljiv zapis, odpovedan tudi koncert

V velenjskem premogovniku se je v ponedeljek zgodila najhujša nesreča zadnjih tridesetih let, potem ko je v enega izmed rovov vdrla mokra glina. Življenje so izgubili trije nesrečni rudarji - Dejan Črep, Mitja Stropnik in Aleksander Judež.

Vlada je zato za ta petek razglasila dan žalovanja, kar pomeni, da bodo zastave na državnih poslopjih spuščene na pol droga, prireditelje dogodkov pa so pozvali, naj prilagodijo program žalovanju. Veliko dogodkov je v znak spoštovanja tudi odpovedanih.

Fotografije nesrečnih rudarjev, ki so v ponedeljkovi nesreči izgubili življenje. FOTO: Piou

V mislih s svojci in bližnjimi

Eden od koncertov, ki naj bi se odvil v petek, je tudi tisti v Celju, na katerem naj bi nastopali Modrijani. Na spletu so sledilce obvestili, da dogodek odpade in to pospremili z ganljivo fotografijo rudarja, ki ji je dodanih nekaj verzov celjsko-velenjskega pesnika Iva Stropnika.

»Ob hudi tragediji, ki smo ji bili priča te dni v Velenju, smo v mislih z družinami, svojci, sodelavci in prijatelji,« so sporočili iz ansambla Modrijani. »Ne moremo si predstavljati, kakšne bolečine prestajajo najbližji. Upamo, da bomo v prihodnje lahko kako pomagali. Pošiljamo močan objem in žalujemo. Ob jutrišnjem dnevu žalovanja odpovedujemo načrtovan nastop v Celju.«

V Šoštanju dan žalovanja danes

Dan žalovanja sicer že danes obeležujejo v Šoštanju, saj sta bila dva od umrlih rudarjev njihova občana. Ob 12. uri so se tako tam oglasile sirene, zaposleni so prenehali z delom in se z minuto molka poklonili umrlim.

Rov je rovu enak,

povsod trdo delo, kruh grenak.

Le takrat ostane za rovom spomin,

ko komu od naših je tam zrasel pelin.

Koliko znoja je že precedila žila nespeča,

koliko pridnih čebel je zasula

iz majhnega roja – nesreča … - iz pesmi Iva Stropnika

Velenju bo v petek potekala minuta molka. »Prav tako bomo ob 19.10 ob zvoku siren za eno minuto ugasnili javno razsvetljavo na Titovem trgu, Cankarjevi cesti in celotni promenadi,« so sporočili.

Velenjski župan Peter Dermol, člani Sveta Mestne občine Velenje in Uprava Mestne občine Velenje se bodo žrtvam tragične nesreče poklonili ob 12.00 in ob 19.10 pri spomeniku rudarja na Titovem trgu. Po mestu so že izobešene črne zastave, odpovedani pa so tudi vsi javni dogodki in prireditve v Velenju do vključno sobote, 25. januarja.