Rosvita objavila starejšo fotografijo, usuli so se komentarji (FOTO)

Priljubljena televizijska novinarka in voditeljica na TV Slovenijate dni obuja spomine. Spomnila se je svoje obletnice prihoda na televizijo in ob tem objavila prisrčno fotografijo izza voditeljskega pulta.»Dober dan. Z vami sem Rosvita Pesek. Že 32 let,« je zapisala ob fotografiji, pod katero so se usuli številni lepi komentarji: (nelektrorirano) »Ostanite takšni kot ste, radi vas gledamo in poslušamo. Vedno lepa, urejena, elegantna je naša Rosvita, korektna pri svojem delu!«, »Pa tok šikana takrat in zdaj, vsako leto bolj. Pazite nase in ostanite zdravi, da vas bomo lahko še dolgo poslušali in gledali«, »Ha, da bi samo zaradi tebe lahko iz postelje gledal Odmeve, sem si TV priključil tudi v spalnici...«, »Lepo vas je gledati in poslušati.Ostanite še naprej tako dobra novinarka«, »Vedno lepa in prisrčna«, ...56-letna voditeljica je na televizijo prišla leta 1989 in vse od takrat ji ostaja zvesta, kar cenijo tudi njeni gledalci.