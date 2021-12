Resno opozorilo Stanke: Aljaž in Lina sta tu, da naredita prepir (FOTO)

Kot je znano, so se na Kmetijo vrnili izpadli tekmovalci. In med njimi tudi Lina, ki je dokazala, da ni lepa, ampak tudi pametna. Takoj je opazila, da je izginil predmet, ki je od začetka buril duhove. To je razvpita skrinjica s telefonom.

»Kam ste dali pa skrinjico,« je vprašala, ko je videla, da je ni. Nina, ki je bila poleg, je presenečeno dejala, da sploh ni opazila, da je ni več.

Lina je opazila, da skrinje ni. FOTO: Voyo

Tudi Polona, ki je skrinjico skrila, je bila začudena, kje da je tako željena skrinjica in se je delala začudeno. »Potem je eden opravil neko skrivno nalogo, ta je gotovo za finalno zlato kartico,« je pravilno sklepala Lina.

Stankino resno opozorilo

Nina je nato k sebi poklicala Stanko in ji povedala, da je Lina ugotovila, da je izginila skrinja. Stanka je menila, da sta pri tem imela prste vmes Aljaž in Lina.

»Po moje morate biti bolj pozorni na Aljaža in Lino,« je dejala. Stanka tudi meni, da sta na posestvo prišla z namenom, da naredita prepir.

Našli sta jo. FOTO: Voyo

»Onadva rada mešata štrene,« je prepričana Stanka, ki je očitno prepričana, da sta vzela skrinjo. No, na koncu sta Romana in Lina le našli skrinjico in povedali, da ni bilo nič v njej.