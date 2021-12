Trojček na Kmetiji? Romana in Karin v kadi ... (FOTO)

Da šov Kmetija traja že kar nekaj časa, se vidi tudi po obnašanju tekmovalcev, ki jih vse bolj razganja.

Karin se seksa, Tilen primeren kandidat

Tako je Tilen za Karin in Romano pripravil seksi romantično kopel. »Iz izkušenj garantiram, da na to punce padajo,« je vesel razložil svoje namere. Ob tem je očitno najbolj razveselil Karin, ki je brez obotavljanja priznala, da si želi seksa in da je Tilen idealen kandidat.

Punci sta bili nad Tilnovo prijaznostjo presenečeni in sta se brez težav slekli in uživali v topli kopeli, Tilen pa ju je razvajal s pijačo in priboljški.

Tudi hranil ju je. FOTO: Voyo

»Tilen je tak tip moškega, ki bi si ga jaz želela. Pač, mi je všeč,« je razkrila Karin. Je pa povedala še, da je opazila, da se med njim in Romano nekaj dogaja. A kljub temu je prepričana: »Samo bi mu pa verjetno bilo boljše z mano, bi imela večje dogodivščine!«