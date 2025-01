Rebeka Dremelj za nastop računa najmanj tisočaka: znano tudi za Natalijo Verboten, Jasno Kuljaj ...

Tudi v Sloveniji je običaj, da par za poroko najame glasbenike, ki po obredu zabavajo svate. Nekateri se odločijo za DJ-a, drugi za bolj ali manj znanega pevca, tretji skupino. Vse je odvisno od okusa, želja in seveda denarja. Vedno pogosteje se za tovrstno zabavo odločajo tudi posamezniki, ki praznujejo kakšen jubilej, rojstni dan, obletnico ali drug življenjski mejnik, ali pa mu glasbenega gosta kot presenečenje pripeljejo bližnji.

Cene za tovrstno zabavo so zelo različne, gibljejo se od okrog 150 evrov do več tisočakov, odvisno od tega, kako znan je izvajalec, ali gre za posameznika ali skupino, dolžine nastopa, pa tudi od tega, za kakšen dogodek gre. Nastop na poroki je denimo skorajda 50 odstotkov dražji kot nastop na kakšnem drugem dogodku, četudi traja povsem enako dolgo.

V povprečju 1430 evrov

Kot je mogoče zaslediti na platformi omisli.si, kjer lahko najdemo ponudnike vseh vrst storitev, so se cene glasbenikov v zadnjem letu dvignile za približno deset odstotkov, nekateri ansambli in DJ-ji tudi do 20, povprečna cena najema glasbenika pa znaša okrog 1430 evrov.

Za DJ-a boste odšteli med 200 in 1500 evri, za solista oziroma t. i. one man band, ko izvajalec ne le poje, ampak igra še kakšen instrument, med 150 in 1500 evri, cena za duo se prav tako začne pri 150 evrih, a se lahko povzpne do 3000, za trio je treba odšteti med 400 in 3000 evri, za skupino ali ansambel s štirimi člani ali več pa od 400 do 4000 evrov.

K temu je običajno treba prišteti še potne stroške, če se morajo izvajalci na dogodek peljati več kilometrov, pa seveda hrana in pijača, glasbeniki namreč običajno pričakujejo enako postrežbo kot gostje. Zgoraj omenjene cene tudi ne veljajo za velika imena slovenske glasbe, ki so praviloma dražja.

Najdražja Ceca

Na platformi so navedli tudi nekaj zneskov, ki jih lahko pričakujete od znanih domačih glasbenikov. Za krajši rojstnodnevni nastop Jasne Kuljaj, Natalije Verboten, Nuše Derende, Rebeke Dremelj in Damjana Murka bo tako treba odsteti tisočaka, enako velja za nastop Čuka Jožeta Potrebuješa, če bo ta s seboj pripeljal celotno skupino, pa bo cena štirikrat višja.

Ljubitelji hrvaške in balkanske glasbe si prav tako lahko omislite zabavo ob zvokih najljubšega izvajalca, a le v primeru, da so vaši žepi dovolj globoki. Največ bo za nastop računala Ceca Ražnatović, in sicer 30.000 za pol ure, za celo uro pa kar 50.000 evrov. Prav tako 30.000 evrov bo treba odšteti za polurni nastop Lepe Brene, Severina pa zahteva od 25 tisočakov naprej. Vse cene bodo višje poleti, ko je zabav več in je večje tudi povpraševanje.