Rebeka Dremelj ima novega družinskega člana: prvi dnevi z njim niso bili najlažji (FOTO)

Družina vsestranske Rebeke Dremelj in njenega moža Sandija je po novem še večja. Rebeka je namreč na Instagramu razkrila, da se jim je pridružil maček pasme Maine coon z imenom Tako.

»Spoznajte našega novega družinskega člana. Tačka je dobila prijatelja! Takota. Tudi Tako je pasme Maine coon. En teden je že pri nas in kar me je bilo najbolj strah, da ga Tačka ne bo sprejela, se je zdaj pokazalo za neutemeljeni strah. Prvi trije dnevi so bili malo sicer res “napeti”, zdaj pa sta že prijateljčka. Kako lepo ju je gledat,« je zapisala Rebeka, ki je pred meseci po Sloveniji navduševala s svojo monokomedijo Jamska Ženska.

Tačka in Tako sicer nista prvi mački, ki bivata pri Rebeki. Pred časom je še ena, ki je doživela lepo starost. Poginila je po 14. letih bivanja pri njej. To, da je dočakala visoko starost, kaže na to, da se mačke pri Rebeki odlično počutijo. Verjamemo, da tudi Tački in Taku ni hudega.

Rebeka je sicer v preteklih tednih skupaj z družino uživala v tujini. Najprej je bila v Turčiji, za tem pa jo je pot vodila še v prelepi grški Karpatos. Kot je zapisala na Instagramu, jim je Karpatos zelo všeč. Da jim je res, kaže tudi dejstvo, da so ga obiskali že štirikrat.

