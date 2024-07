Rebeka Dremelj zapustila Slovenijo in šla tja, kjer je vedno znova očarana (FOTO)

Za Rebeko Dremelj je uspešno obdobje, saj je po Sloveniji navduševala s humoristično predstavo Jamska ženska. Z njo je dokazala, da je zares zelo vsestranska in da se dobro znajde tudi v vlogi igralke. Letošnje poletje si je vzela nekaj časa zase in za svojo družino. Tako je bila najprej v Turčiji, te dni pa uživa v Grčiji, kjer občuduje lepote Karpatosa.

»Karpathos. Že četrtič. Bi rekel človek, da nam je všeč! Pa ima prav… Res nam je! Zelo,« je Rebeka zapisala na instagramu.

S štirico se je v teh dneh srečala na še en drug način. Praznovala je namreč 44. rojstni dan. Kot je zapisala, se je Zemlja že 44-krat zanjo zavrtela okoli sonca. Ob osebnem prazniku so se nanjo spomnile tudi glasbene kolegice, ki so ji na instagramu zapisale lepe želje. Med njimi so bile Alenka Husić, Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Natalija Verboten.

Rebekin mož Sandi Škaler je nad Grčijo še posebej navdušen. »Je rekel gospod, da ne gre domov. Kar se mene tiče - narjen,« je šaljivo zapisala. Verjamemo, da je takšnih, ki bi poleti najraje kar ostali v Grčiji, še več, saj je odlična lokacija za preživljanje vročih dni.