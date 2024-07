Družina Rebeke Dremelj praznuje: lahko verjamete, da ima njen Sandi že 50 let?

Vsestranska Rebeka Dremelj je letos Slovenijo navdušila s humoristično predstavo Jamska ženska pod taktirko režiserja Ranka Babića. V pičlih štirih mesecih je predstavo videlo več kot 30.000 ljudi, kar je izjemen uspeh.

»To je potrditev, da trud in predanost resnično obrodita sadove. Hvaležna sem za vso podporo, ki sem je deležna, in še naprej bom stremela k temu, da prinašam smeh in veselje med ljudi,« je povedala v maju Rebeka za našo revijo Suzy.

Rebeka pa ni uspešna le na poslovnem področju, sreča jo spremlja tudi v zasebnem življenju. S svojim dragim Sandijem Škalerjem je srečno zaljubljena že več kot dve desetletji, pred petnajstimi leti pa sta dahnila usodni da. Veljata za zelo zgleden par.

Tokrat je pevka s svojimi sledilci delila veselo novico s spodnjim zapisom ob nekaj fotografijah.

»Včeraj sem nazdravljala abrahamovcu. Ja, Sandi je imel 50 let. Ko ga človek pogleda, res lahko pri njem reče, da ima 25 na 25 let podlage. V glavnem, 'fešta' presenečenja je uspela, zdaj pa, dragi moj Sandi oziroma Čup, kot ga kličejo frendi, pali naprej še naslednjih 50. Prav?! Maš to!«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Tip u lajfu nima 50 let, noo! Tukaj se lepo vidi, kako dobro skrbiš zanj! Vse najboljše!!!«, »Vse najboljše želim tvojemu mladeniču!«, »Najboljši letnik je 1974, smo extra dobro ohranjeni, samo tako dalje …«, »Vse najboljše Sandiju in bravo za takšno ženo.«