Rebeka Dremelj grozi z blokadami

Življenje je polno padcev in vzponov, ni vedno z rožicami postlano in so trenutki, ko ostanemo brez besed. Tako se te dni počuti priljubljena pevka Rebeka Dremelj, ki je sporočila, da so ostali brez kosmatinke Leni.

»Naši muci je nehal biti srček. 14 let je bila z mano in vse življenje z dekletoma. Zelo smo žalostni, a hkrati veseli, da smo kar 14 let uživali ob njenem predenju vsak večer! Ko sem prihajala domov z nastopov sredi noči, je bila ona tista, ki me je čakala na stopnicah. Zadnja leta pa je imela navado vsak večer zaspati na Šajaninih prsih. Bo kar izziv nadomestiti to praznino,« je sporočila potrta Rebeka, ki si v največjih trenutkih žalosti ni mogla niti predstavljati, da bo zaradi hudobije nekaterih ljudi ostala brez besed. »Danes sem pri svojih 42 letih doživela razsvetljenje, in sicer zastrašujoče. Mi lahko verjamete, da obstajajo ljudje na tem svetu, ki meni in mojim otrokom privoščijo, da nam je umrla mačka, menda zato, ker preveč naokrog hodimo? Dekleti sta vso noč jokali, Šajana ni zatisnila očesa. Si lahko to predstavljate? Odločila sem se, da ne bom več dovolila svinjanja okrog sebe in svojega profila. Zato bom vsak negativen komentar blokirala in tudi tistega, ki ga bo zapisal. Ne dovolim negativnih debat, spremljajte me takšno, kot sem, tiste, ki vam moj način življenja povzroča toliko preglavic, bom pa odrešila jaz. Žalosti me, da gre ta svet v maloro. Človek človeku ne privošči več niti kančka sreče. Sem pozitiven človek, ki vsakemu človeku privošči uspeh! Takšni ljudje so zame motivacija, da bom še jaz lahko tako živela, ne pa da človeku privoščite, da mu crkne mačka. Ne morem predelati te človeške zlobe,« pravi Rebeka.

Mi lahko verjamete, da obstajajo ljudje na tem svetu, ki meni in mojim otrokom privoščijo, da nam je umrla mačka?

Pred kratkim, ko se je s prijateljico in hčerkama mudila v Grčiji, ji je neka oboževalka očitala, da preveč rada razkazuje svoj način življenja in se baha s potovanji, medtem ko si nekateri starši ne morejo privoščiti, da bi svoje malčke odpeljali na oddih. Rebeka, ki se na provokacije sicer ne odziva, se ji je odločno postavila po robu in ji sporočila, da je sama velikokrat pomagala ljudem v stiski, njena potovanja pa so njena stvar.