Raay je šel na kolena. Marjetko je popolnoma presenetil (FOTO)

Marjetka in Raay Vovk, eden najbolj uspešnih glasbenih parov pri nas, sta ob 20-letnici s svojimi skladbami in koncerti po vsej Sloveniji med obiskovalci povzročila pravo evforijo.

Raay je šel na kolena pred Marjetko.

Kulturni domovi in dvorane so razprodani po več mesecev vnaprej, po dveh desetletjih ustvarjanja pa sta glasbenika priznala, da si niti v sanjah nista predstavljala, da bo njuna koncertna turneja doživela takšen naval. Po prvih razprodanih koncertih v Celju, Krškem, Mariboru, na Ptuju in v drugih mestih sta doživela pravo evforijo in tudi novo glasbeno izkušnjo, skozi katero sta s poslušalci delila skladbe, kot so Drevo, 1000 let, Nebesa, Zdaj pa greš, Le ob tebi, Življenje, Cilj in druge.

»Zdi se, kot da lebdiva nad tlemi in gledava navzdol na najino zgodbo. Težko bi prejela lepše darilo za ves trud in iskrenost, ki sva ju vložila v najino delo in v to, da bi ljudje, tako kot midva, podoživeli zgodbe in čustva v skladbah, ki so jih poslušalci vzeli za svoje,« je Marjetka delila občutke ob teh uspehih. Vse to je pripeljalo do novih koncertnih datumov, ki pa so po novem prav tako razprodani, kar je pravi fenomen, saj se pri nas največ ljudi za tovrstne koncerte odloča v zadnjih tednih in na dan dogodka.

Nad Raayevo ganljivo potezo je osupnila.

Pogum in velika odločitev

Ob vsem dogajanju, ki spremlja njuno turnejo, se je Raay kar brez Marjetkine vednosti odločil za veliko potezo. »Ob vseh vtisih, odzivih, besedah, pismih, ki jih dobivava po koncertih, sem dobil pogum, da je morda čas, da najina glasba in najini poslušalci doživijo najbolj posebno zgodbo do zdaj. Marjetka si je za 40. rojstni dan in za najinih 20 let že dlje želela koncert na enem od večjih prizorišč. Nisem si mislil, da se bo to uresničilo tako hitro,« pravi Raay, ki je z Marjetko nedavno na dogodku v Ateljeju Šempeter v družbi glasbenih prijateljev in sedme sile 20 let glasbenega ustvarjanja slavil z izidom albuma Pesmi, ki jih piše življenje in izidom dueta Darilo z Modrijani.

Tam pa se je vpričo vseh zgodila Raayeva ganljiva snubitev za Križanke. »Zdel se mi je pravi trenutek. Priznam, čeprav sem vedno pogumen, odločen, drzen, so se ob tej potezi tudi meni šibila kolena. Kako naj glavni akterki tandema Maraaya kar pred vsemi, brez vprašanja, oznanim, da jo čaka veliki koncert na enem najbolj kultnih prizorišč pri nas? Marjetko je res težko presenetiti. Prepozna tisto nekaj v kotičkih mojih ust, kot sama pravi. Težko kaj skrijem. A tokrat sem molčal kot grob. In uspelo je!« je priznal Raay, ki je svoji najdražji tako oznanil, da bosta 25. maja prihodnje leto nastopila v Križankah.

Po 20 letih ustvarjanja sta se odpravila na prvo koncertno turnejo.

»Raay ve, da ne maram presenečenj pred drugimi, zato verjamem, da mu ni bilo lahko. Ko je pokleknil, me je zadela rahla kap. Kaj hudiča želi od mene, sem se spraševala. Ko me je prvič zaročil, ni šel na kolena, takrat me je zasnubil s čokoladnim bombonom. Tokrat pa me je na kolenih s šopom križank v roki vprašal, kaj ima v rokah. Ko se mi je posvetilo, sem onemela. Noro! Res je izjemno pozoren in romantičen, ta trenutek pa bo v mojem spominu zagotovo ostal kot eden najbolj nepozabnih v mojem življenju,« se je na Raayevo presenečenje odzvala Marjetka.

25. maja bosta nastopila v Križankah.