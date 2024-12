To je knjiga leta 2024 (avtorica iskreno o tem, kaj vse je doživljala ob nastajanju)

Ob izteku leta je potekal izbor za najboljšo knjigo leta 2024. Veliko nagrado Slovenskega knjižnega sejma (SKS) je letos prejela knjiga Irene Cerar Svetišča narave, ki je izšla pri založbi UMco.

Kot so zapisali ob utemeljitvi nagrade, se avtorica v knjigi poda na sedem tednov dolgo potovanje in opazuje različne slovenske habitate, med njimi gozd, gore, jame, mokrišča, reke, morsko obalo in kulturno krajino. Poleg njihove naravne entitete jih opazuje kot del kulturne dediščine, ki je prepletena z zgodovino, mitologijo in duhovnostjo posameznih krajev.

Zato nimamo potrebe, da bi naravo varovali

V našem intervjuju za Onoplus je Cerarjeva povedala, da se nam v Sloveniji narava zdi samoumevna, a jo v resnici slabo poznamo.

»Če je ne poznamo in nimamo niti osebnih izkušenj, potem z njo nismo čustveno povezani, zato tudi nimamo potrebe, da bi jo varovali. Časi so taki, da bi morali vsi postati varuhi narave, ne samo profesionalci, da bi se naše okolje ohranilo in bi se procesi upočasnili. To zavedanje bi moralo prihajati od znotraj, iz nas samih, ne da bi nam ga vsiljevali od zunaj. Za to pa je potrebno tudi nekaj razumevanja, znanja; samo silna, romantizirana čustva niso dovolj,« pravi Irena Cerar, ki je bila nekoč urednica revije National Geographic Junior