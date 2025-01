Dejan Jarič: Od nas je odvisno, ali bomo aktivirali gene za zdravje ali za bolezen

»Vsaka resnica gre preko treh stopenj, preden je priznana; na prvi doživi posmeh, na drugi ji nasprotujejo, na tretji jo imajo za samoumevno,« je nekoč dejal nemški filozof Arthur Schopenhauer.

S podobnimi izzivi se skozi svojo kariero srečuje tudi zdravnik Dejan Jarič, gost povsem svežega podkasta Na robu.

Jarič je zaključil študij medicine in se po številnih zdravstvenih težavah, ki jih je sam imel, posvetil holistični medicini. Ko se je s pomočjo celostnega pristopa, ki vključuje tudi duhovnost, pozdravil, je svojo kariero usmeril v raziskovanje epigenetike, kvantne fizike in duhovnosti.

Močno verjame, da je vsak od nas večplastno bitje – sestavljeno iz fizičnih, čustvenih, mentalnih in duhovnih ravni – in da lahko celostno zdravljenje prinese dolgoročne rezultate.

»Kot dokazuje kvantna fizika, smo ljudje 99,9 odstotka energija, vse je vibracija, vse je določena frekvenca. Mi smo v osnovi duhovna bitja, ki seveda imamo telesa, na katerih so lahko določene blokade. Torej na miselnem, čustvenem, eteričnem, fizičnem. Kar pomeni, da če človek nič ne naredi na svojih čustvih, mislih, na svoji energiji, bo slej ko prej tudi fizično zbolel,« pravi Dejan Jarič, ki se pri svojem delu veliko posveča epigenetiki.

Mi sami som genetski inženirji

»Epi pomeni nad, pomeni kontrolo, ki je nad geni. Na nas vplivajo vsi dejavniki, vsi vplivi okolja. Sama struktura DNK se ne spremeni, spremeni pa se izražanje naših genov. Ne obstaja gen za raka, obstaja pa možnost, da bomo lahko zboleli za rakom, če živimo stresno, če imamo nezdrave odnose, če se prehranjujemo nezdravo, če nimamo zdravega življenjskega sloga, bomo slej kot prej aktivirali te gene.

Nekateri geni se aktivirajo, nekateri se utišajo in kaj od tega se bo zgodilo, je odvisno od naših misli. Torej naše misli, naša percepcija, vpliva na celice. Kot je celični biolog, začetnik epigenetike dr. Lipton, dokazal, so se celice v različnih okoljih razvile v različne vrste celic. In to je osnova epigenetike,« pojasnjuje sogovornik in dodaja, da je od naših odzivov odvisno, katere gene bomo aktivirali; ali za zdravje ali bolezen, za srečo ali nesrečo.

»Lahko rečemo, da smo mi sami genetski inženirji,« pravi in doda, da se s temi dejstvi, ki so danes uradno priznana, ukvarja že 17 let, a je bil ves čas v krogih klasične medicine soočen s podtikanji in mobingom.

Naši zahodni umi potrebujejo milijon dokazov

Močno verjame v to, da nas lahko pozdravi povezava uma in srca.

»Elektromagnetno polje srca je pettisočkrat močnejše od polja možganov. Ko odpremo srce, smo kanal za brezmejno božansko inteligenco, ki deluje skozi naše odprto srce. To so vsi modreci iz vzhoda že povedali in zdaj znanost za naše zahodne ume, ki potrebujejo milijon dokazov, dokazuje in raziskuje, kaj se v resnici tu dogaja,« pravi Dejan Jarič.

Ljudi uči delati osmice med srcem in umom, kar pojasni tudi v pogovoru, voditeljici Piji Kapitanovič pa odgovori tudi, zakaj zbolijo tisti, ki živijo zdravo, so pozitivno naravnani in sledijo zdravemu življenjskemu slogu. »Dobro vemo, da tudi takšni ljudje zbolijo,« sprašuje voditeljica. Kakšen je odgovor Dejana Jariča, prisluhnite v pogovoru: